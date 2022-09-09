Московская канатная дорога подарит бесплатные поездки на год 875-му посетителю в День города. Об этом сообщила пресс-служба канатной дороги.

Там также добавили, что 10 сентября на станции пройдут праздничные мероприятия для посетителей. И предупредили, что подъехать на машине будет проблематично. Проезд в этот день будет ограничен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.