Пять лет исполнилось парку "Зарядье"

"Зарядью" исполнилось 5 лет. Его открыли 9 сентября 2017 года как подарок москвичам на 870-летие столицы. К юбилею в парке приготовили праздничную программу.

Пройдет городской арт-фестиваль, об этом сообщил директор парка Иван Демидов. 10 и 11 сентября гости парка смогут принять участие в концертах проекта "Уличный артист". Кроме того, в "Зарядье" подготовили целую серию мастер-классов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.