Около полутысячи московских улиц преобразили за последние 9 лет благодаря городским программам. Это и благоустройство, и создание комфортной среды.

Об этом в интервью рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.