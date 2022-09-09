Отопление по заявкам включили в Москве

В Москве включили отопление по заявкам. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Это более 550 социальных учреждений. Среди них больницы, детские сады, школы. Работу лично контролирует мэр. Также Петр Бирюков напомнил, что к 1 сентября система теплоснабжения, а также более 34 тысяч многоквартирных домов полностью подготовили к осенне-зимнему периоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.