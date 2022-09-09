Москвичам рассказали о пользе столичных центральных диаметров

44 тоннеля, эстакады и путепровода построят на МЦД. Это одна из самых быстро развивающихся и популярных городских магистралей.

Власти столицы рассказали, что сами не подозревали, какой неожиданный эффект произведет открытие Московских центральных диаметров. За неполные 3 года МЦД стали одним из самых популярных видов транспорта Москвы и пригорода. Насколько они изменили транспортную жизнь города – в эфире телеканала Москва 24.