Москвичам рассказали о подготовке города к отопительному сезону

Москва подготовилась к отопительному сезону. Каждый год инженерную инфраструктуру и коммуникации обновляют примерно на 2,5%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он также сообщил, в какие социальные учреждениях столицы уже начали давать тепло и как город подготовился к отопительному сезону?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.