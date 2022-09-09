Движение транспорта ограничат на центральных улицах Москвы из-за Дня города

В День города многие улицы станут пешеходными. Их перекроют для транспорта.

Ограничения будут в центре города. Например, на Тверской улице от Пушкинской площади до Охотного Ряда и некоторые прилегающие переулки. Также перекрыты Москворецкая и Софийская набережные.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.