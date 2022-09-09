Более 200 мероприятий пройдет в Москве в честь Дня города

10 сентября Москва начнет праздновать свой день рождения. И приглашены все без исключения.

В течение двух дней по всему городу пройдет более 200 самых разных мероприятий. А 11 сентября будет грандиозный салют.

Куда сходить в выходные? И с каких площадок лучше всего наблюдать за фейерверками? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.