В День города многие московские улицы станут пешеходными

В День города многие улицы станут пешеходными. Их перекроют для транспорта.

Ограничения будут в центре города. Например, на Тверской улице от Пушкинской площади до Охотного Ряда и некоторые прилегающие переулки. Где еще будут перекрытия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.