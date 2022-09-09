Многие столичные улицы станут пешеходными в День города

В День города многие улицы станут пешеходными. Их перекроют для транспорта.

В основном ограничения будут в центре города. Например, на Тверской улице от Пушкинской площади до Охотного Ряда и некоторые прилегающие переулки.

Где еще будут перекрытия? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.