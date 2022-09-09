Москва начнет праздновать свой день рождения 10 сентября. И приглашены все без исключения. В течение двух дней по всему городу пройдут более 200 самых разных мероприятий.

А в воскресенье, 11 сентября, будет грандиозный салют. Куда сходить в выходные и с каких площадок лучше всего наблюдать за фейерверками? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.