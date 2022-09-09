Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы накануне Дня города

На время празднования Дня города городские службы Москвы переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Теперь начнутся круглосуточные дежурства. Речь идет о 1,5 тысячи аварийных бригад. Кроме того, усилят контроль за работой электросетей, соблюдением мер противопожарной безопасности и контролем порядка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.