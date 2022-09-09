Фестиваль в честь Дня города откроется в столице 9 сентября

9 сентября в Москве открывается фестиваль в честь Дня города. Праздничные площадки организованы на ближайшие три дня по всей столице.

Что подготовили организаторы? Где развернутся главные события? И что ждет всех в финале празднования юбилея Москвы?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.