Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

В районе Черноморского бульвара завершили благоустройство одного из участков – от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Главной точкой притяжения стал светодинамический фонтан в виде парусной лодки.

Конструкция составная – классического и сухого фонтанов. Вечерами красивая подсветка включается.

Кроме того, рядом построили детскую и спортивную площадку, организовали места для тихого отдыха и высадили дополнительные кустарники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.