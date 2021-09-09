Городские службы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города

Москва готовится ко Дню города. Городские службы уже перевели на усиленный режим работы. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

В настоящее время в городе дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад.

Между тем столицу украсили 2 тысячи флагов. Они развеваются на мостах, у станций метро и вокзалах.

Также по всей Москве развесили поздравительные плакаты, а в парках установили цветочные арки и световые лайтбоксы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.