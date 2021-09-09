В Москве начали включать отопление по заявкам от соцучреждений

В Москве зашумели батареи. В городе начали включать отопление, причем досрочно. Пока, правда, не в домах, а в детских садах, школах и больницах. Делается это по заявкам.

Подробнее о том, когда согреются квартиры, – в эфире телеканала Москва 24.