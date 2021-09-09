В столице начали досрочно включать отопление

В Москве стали досрочно включать отопление. Тепло получают социальные учреждения, которые подали заявки. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Уже поступило 40 заявок.

А вот когда отопительный сезон начнется в полном объеме, зависит от погоды. Тепло начинают подавать, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше 8 градусов.

Сначала подключают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно включают отопление в жилых домах и офисных зданиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.