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09 августа, 19:30

Транспорт

Дептранс предупредил о временном перекрытии улиц в Покровском-Стрешневе 10 августа

Дептранс предупредил о временном перекрытии улиц в Покровском-Стрешневе 10 августа

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На нескольких улицах района Покровское-Стрешнево 10 августа временно перекроют движение. Об этом предупредили в Дептрансе.

В связи с проведением велозаезда "Ростеха" нельзя будет проехать по Небесному бульвару – от Чкаловского бульвара до улицы Спортивной Авиации, а также по Чкаловскому бульвару – от улицы Спортивной Авиации до Небесного бульвара. Кроме того, движение ограничат по двум полосам на улице Спортивной Авиации – от Небесного бульвара до Чкаловского.

Ограничения будут действовать с 09:30 до 15:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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