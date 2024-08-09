Что ждет гостей форума-фестиваля "Москва 2030" на Тверской площади

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит по всей столице. Площадки работают в парке "Музеон", Гостином Дворе и в других районах города. Одной из главных локаций стала Тверская площадь.

Программа фестиваля меняется каждый день. Так, 9 августа на Тверской площади можно использовать телепорт и выйти в прямой эфир канала Москва 24, а вечером там запланированы интерактивные лекции и увлекательные экскурсии по столице.

Чем еще заняться на форуме и где можно встать на серф-доску? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.