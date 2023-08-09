Москвичам рассказали о проходящих мероприятиях в рамках МУФ

Многие москвичи уже успели оценить масштабы главного события лета – урбанистического форума в столице. Его самая большая площадка находится в "Лужниках".

Там, например, можно увидеть огромный аквариум с декоративной рыбой и биоплато. Аквариум демонстрирует, как городские службы заботятся о водоемах. А еще гостей там ждут многочисленные интерактивные выставки и мастер-классы.

Куда еще сходить и что стоит увидеть на форуме? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.