Москвичей пригласили принять участие в мастер-классах в рамках МУФ

Москвичи могут познакомиться с новейшим городским дизайном, увидеть познавательные выставки и даже попробовать себя в различных видах спорта. В "Лужниках" для посетителей открыта масштабная площадка Московского урбанистического форума.

Например, там установили большой демонстрационный аквариум с биоплато и декоративной рыбой. На его примере посетителям расскажут, как городские службы заботятся о водоемах.

Кроме того, можно посмотреть достижения города и интерактивные выставки, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.