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Московский урбанфорум пригласил гостей принять участие в мастер-классах

Московский урбанфорум пригласил гостей принять участие в мастер-классах

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Москвичам рассказали, что можно посмотреть на Московском урбанфоруме в "Лужниках"

Москвичи могут познакомиться с новейшим городским дизайном, увидеть познавательные выставки и даже попробовать себя в различных видах спорта. В "Лужниках" для посетителей открыта масштабная площадка Московского урбанистического форума.

Например, там установили большой демонстрационный аквариум с биоплато и декоративной рыбой. На его примере посетителям расскажут, как городские службы заботятся о водоемах.

Кроме того, можно посмотреть достижения города и интерактивные выставки, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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