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Спорт

Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" в столице завершена на 50%

Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" в столице завершена на 50%

Лечебно-диагностический комплекс в Москве планируют достроить в сентябре

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на Московском урбанфоруме в "Лужниках"

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 55 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": движение транспорта затруднено на Киевском путепроводе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 2 балла

"Мой район. Обратная связь": дом 1898 года отреставрируют на Остоженке

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Самый масштабный проект спортивной реконструкции в городе – "Олимпийский" – готов уже наполовину. Работы проводят за счет частных инвесторов. Арены, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, малый концертный зал – все это будет в составе обновленного спортивного комплекса.

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