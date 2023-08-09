Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" в столице завершена на 50%

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Самый масштабный проект спортивной реконструкции в городе – "Олимпийский" – готов уже наполовину. Работы проводят за счет частных инвесторов. Арены, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, малый концертный зал – все это будет в составе обновленного спортивного комплекса.