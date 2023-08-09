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11:15

Город

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на Московском урбанфоруме в "Лужниках"

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на Московском урбанфоруме в "Лужниках"

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Достижения города и интерактивные выставки, мастер-классы и развлечения для всей семьи – самая масштабная площадка Московского урбанистического форума ждет гостей в "Лужниках".

Там посетители могут познакомиться с новейшим городским дизайном, увидеть познавательные выставки и мультимедийные панорамы, поучаствовать в мастер-классах. Кроме того, гости могут попробовать себя в различных видах спорта, в том числе экстремальных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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