Московский зоопарк показал мастер-класс по кувыркам от панды Жуи. Для посетителей животное устроило настоящее представление.

Панда бегала по вольеру, плескалась в воде и кувыркалась. Жуи также подбегала к зрителям и позировала на камеру. У окон вольера не было ни одного свободного места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

