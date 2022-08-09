Более полумиллиона новых рабочих мест подарят Москве "Индустриальные кварталы". Речь о масштабном проекте благоустройства бывших промзон. На месте заброшенных территорий создают новую инфраструктуру.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в рамках проекта планируют построить не менее 45 спортивных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

