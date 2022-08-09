Новости последнего часа: в столицу вернутся заторы в 9 баллов с 25 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заторы в 8–9 баллов в часы пик вернутся в Москву с 25 августа. Об этом сообщил Дептранс.

Все российские школы готовы к очному формату в новом учебном году. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города. Об этом заявили в мэрии.