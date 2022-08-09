Капитальный ремонт педиатрического корпуса Морозовской больницы завершится в сентябре. Там на семи этажах расположится девять профильных отделений.

После завершения ремонта в одном корпусе можно будет получить медицинскую помощь по разным направлениям. Это позволит избежать перемещения пациентов в другие здания больницы.

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