Новости последнего часа: сквер "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе благоустроят к осени

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сквер "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе благоустроят к осени, сообщили в комплексе городского хозяйства.

В Ялте закрыли все пляжи из-за шторма, прокомментировала администрация города.

Умер японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ, рассказали в СМИ.