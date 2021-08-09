Телезрителям рассказали об обстановке около Кремля

В честь прибывших из Токио олимпийцев на Красной площади проходит концерт.

Самолет с делегацией спортсменов ОКР уже приземлился в аэропорту Внуково. Теперь атлеты направляются в Кремль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.