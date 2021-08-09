Общественники предложили ввести в московских дворах платную парковку

Московские дворы для водителей могут стать платными. Общественники предлагают брать деньги за стоянку на придомовой территории. Плату хотят сделать как почасовую, так и в виде месячного абонемента. Они говорят, что это поможет разгрузить город.

Платную стоянку на улицах Москвы ввели в ноябре 2012 года – это был эксперимент. Впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось.

По данным СМИ, введение платной системы в зоне Бульварного кольца позволило увеличить скорость движения машин на 12%, а нарушений правил парковки стало на 64% меньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.