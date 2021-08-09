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Транспорт

15:45

Общественники предложили ввести в московских дворах платную парковку

город транспорт парковки видео Никита Гмыза Алина Гилева

Московские дворы для водителей могут стать платными. Общественники предлагают брать деньги за стоянку на придомовой территории. Плату хотят сделать как почасовую, так и в виде месячного абонемента. Они говорят, что это поможет разгрузить город.

Платную стоянку на улицах Москвы ввели в ноябре 2012 года – это был эксперимент. Впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось.

По данным СМИ, введение платной системы в зоне Бульварного кольца позволило увеличить скорость движения машин на 12%, а нарушений правил парковки стало на 64% меньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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