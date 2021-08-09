Москвичи поделились кадрами с Профсоюзной улицы

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Жители столицы поделились кадрами из окна с Профсоюзной улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.