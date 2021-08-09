Москвичам рассказали, почему спальные районы города уходят в прошлое

Спальные районы могут уйти в прошлое. У москвичей новые места притяжения. Там можно полежать в шезлонге на крыше, а в свободное от отдыха время – потрудиться в удобном коворкинговом пространстве.

Территориальное превосходство одних районов над другими постепенно стирается. Урбанисты говорят, что в градостроительстве новый тренд – концепция 15-минутного города – когда до работы, учебы, больницы и всей необходимой инфраструктуры можно добраться пешком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.