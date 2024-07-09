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Новости

09 июля, 21:45

Город

В Москве наградили победителей премии "Маршрут построен"

В Москве наградили победителей премии "Маршрут построен"

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В Москве подвели итоги национальной туристической премии "Маршрут построен", Конкурс провели в области развития внутреннего туризма в третий раз. Его организатором выступила медиагруппа "Комсомольская правда".

На торжественной церемонии собрались лучшие авторы туров, создатели необычных музеев, развлекательных пространств, организаторы экскурсий, фестивалей и всевозможных видов отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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