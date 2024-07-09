09 июля, 21:45Город
В Москве наградили победителей премии "Маршрут построен"
В Москве подвели итоги национальной туристической премии "Маршрут построен", Конкурс провели в области развития внутреннего туризма в третий раз. Его организатором выступила медиагруппа "Комсомольская правда".
На торжественной церемонии собрались лучшие авторы туров, создатели необычных музеев, развлекательных пространств, организаторы экскурсий, фестивалей и всевозможных видов отдыха.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.