В Москве наградили победителей премии "Маршрут построен"

В Москве подвели итоги национальной туристической премии "Маршрут построен", Конкурс провели в области развития внутреннего туризма в третий раз. Его организатором выступила медиагруппа "Комсомольская правда".

На торжественной церемонии собрались лучшие авторы туров, создатели необычных музеев, развлекательных пространств, организаторы экскурсий, фестивалей и всевозможных видов отдыха.

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