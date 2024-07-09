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09 июля, 16:15

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Несколько участков парка "Яуза" будет обновлено в текущем году

Несколько участков парка "Яуза" будет обновлено в текущем году

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При обновлении парка "Яуза" учитываются пожелания москвичей. В этом году в порядок приведут еще несколько участков. На сегодняшний день горожанам доступна большая зеленая зона с местами для прогулок, отдыха и занятий спортом.

По словам главного архитектора проекта парка Кирилла Теслера, внутри территории созданы уникальные и функциональные зоны. Например, рама в стиле "русского ниндзя", которую специально разработали конкретно для этого проекта совместно с чемпионом Европы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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