Несколько участков парка "Яуза" будет обновлено в текущем году

При обновлении парка "Яуза" учитываются пожелания москвичей. В этом году в порядок приведут еще несколько участков. На сегодняшний день горожанам доступна большая зеленая зона с местами для прогулок, отдыха и занятий спортом.

По словам главного архитектора проекта парка Кирилла Теслера, внутри территории созданы уникальные и функциональные зоны. Например, рама в стиле "русского ниндзя", которую специально разработали конкретно для этого проекта совместно с чемпионом Европы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.