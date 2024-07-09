Около 100 спасателей патрулируют акватории Москвы из-за жары

Около 100 спасателей непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за установившейся в городе жаркой погоды, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.