Москвичам рассказали, что они смогут попробовать на фестивале "Вкусы России"

Шишки, папоротник, камчатские крабы и бургеры с гусиным мясом – отведать деликатесы и необычные угощения со всей страны все желающие смогут на фестивале "Вкусы России".

Фестиваль будет идти всю следующую неделю, с 10 июля до 16 июля. Жители города смогут посетить 26 площадок, находящихся во всех округах Москвы. Помимо гастрономической программы, гостям предлагают и культурную программу.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

