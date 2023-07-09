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09 июля, 22:45

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Москвичам рассказали, что они смогут попробовать на фестивале "Вкусы России"

Москвичам рассказали, что они смогут попробовать на фестивале "Вкусы России"

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Шишки, папоротник, камчатские крабы и бургеры с гусиным мясом – отведать деликатесы и необычные угощения со всей страны все желающие смогут на фестивале "Вкусы России".

Фестиваль будет идти всю следующую неделю, с 10 июля до 16 июля. Жители города смогут посетить 26 площадок, находящихся во всех округах Москвы. Помимо гастрономической программы, гостям предлагают и культурную программу.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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