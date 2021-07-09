Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 3 балла. Придется сбросить скорость на Люблинской улице.

Плотный поток сформировался на улице Нижние Мнёвники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.