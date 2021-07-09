Москвичам рассказали, как изменился город после введения QR-кодов. Вслед за ресторанами пропуск здоровья требуют и некоторые музеи.

По некоторой информации, в фитнес-центры без них скоро будет не попасть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.