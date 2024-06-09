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09 июня, 23:30

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Десятый фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве

Десятый фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве

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Десятый фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве. По традиции, в нем участвовали сотни издательств. Мероприятие было посвящено поэту Александру Пушкину, так как в этому году отмечается 225-летие со дня рождения драматурга.

В рамках фестиваля прошли презентации тематических книжных серий, дискуссии, лекции и концерт. Также на мероприятии можно было не только приобрести книги, но и встретиться с известными писателями и сценаристами. мультипликаторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоЕкатерина Кузнеченкова
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