Десятый фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве. По традиции, в нем участвовали сотни издательств. Мероприятие было посвящено поэту Александру Пушкину, так как в этому году отмечается 225-летие со дня рождения драматурга.

В рамках фестиваля прошли презентации тематических книжных серий, дискуссии, лекции и концерт. Также на мероприятии можно было не только приобрести книги, но и встретиться с известными писателями и сценаристами. мультипликаторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.