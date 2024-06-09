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09 июня, 22:30

Город

В Москве проходит самый продолжительный в мире летний фестиваль

В Москве проходит самый продолжительный в мире летний фестиваль

Масштабный сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября

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Фестиваль "Красная площадь" прошел в десятый раз в Москве

Москвичей пригласили на мастер-класс по рисованию на выходных

В столице проходит самый продолжительный в мире летний фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Горожане могут принять участие в мастер-классах по танцам и йоге, посетить концерты и соревнования.

Например, в бьюти-штабе на Тверской площади гостям могут сделать не только макияж и укладку, но и подобрать новый образ. Здесь же посетители могут научиться составлять мини-букеты, мастерить аксессуары и создавать духи.

Всего "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит свыше 600 площадок и больше 250 тысяч мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕкатерина КузнеченковаНика Караваева
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