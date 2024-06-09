В Москве проходит самый продолжительный в мире летний фестиваль

В столице проходит самый продолжительный в мире летний фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Горожане могут принять участие в мастер-классах по танцам и йоге, посетить концерты и соревнования.

Например, в бьюти-штабе на Тверской площади гостям могут сделать не только макияж и укладку, но и подобрать новый образ. Здесь же посетители могут научиться составлять мини-букеты, мастерить аксессуары и создавать духи.

Всего "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит свыше 600 площадок и больше 250 тысяч мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.