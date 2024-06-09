Масштабный сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября. В программе гостей ждут старинные русские игры и творческие мастер-классы, грандиозные концерты и кинопоказы под открытым небом. Также для горожан подготовят пикники в стиле XIX века. Всего в программе предусмотрено 2,5 тысячи мероприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Между тем в столице проходит самый продолжительный в мире летний фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Горожане могут принять участие в мастер-классах по танцам и йоге, посетить концерты и соревнования.

Также москвичам рассказали, что в 2024 году больницы и поликлиники столицы начали использовать свыше 220 единиц новейшей медицинской техники. В это число вошли компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые маммографы, ангиографы и рентгеновские денситометры.

Международный ралли-марафон" Шелковый путь" стартует 5 июля. Но до старта гонки ощутить ее атмосферу можно в Лужниках, там проходит спортивный фестиваль, посвященный 15-летию проекта. Посетителям подготовили программу, в которую вошли знакомство с историей гонки, общение с ее участниками и стенды с автомобилями команд.