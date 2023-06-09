Пятиметровые копии кубка России установили в столице

В воскресенье, 11 июня, в Лужниках состоится суперфинал Кубка России по футболу. За трофей поборются столичный ЦСКА и "Краснодар".

В преддверии матча Российский футбольный союз и правительство Москвы приготовили для москвичей и гостей столицы несколько сюрпризов. В Парке Горького, на ВДНХ, в Лужниках и на Никольской улице установили пятиметровые копии кубка России. Также болельщики могли поучаствовать в автограф-сессиях знаменитых футболистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.