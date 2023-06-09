Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 16:24

M24.RU

Пресс-конференция, посвященная итогам работы весенней сессии Мосгордумы прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная итогам работы весенней сессии Мосгордумы прошла в столице

Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация"

"Сити": биеннале уличного искусства "Артмоссфера" открылась на Винзаводе

ЦОДД спрогнозировал заторы до 7 баллов вечером 9 июня

Москвичам рассказали о мероприятиях в День России 12 июня

В Лефортовском тоннеле в столице перекроют движение для замены асфальта

Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России

Более 100 праздничных мероприятий ко Дню России пройдет в Москве – Собянин

Собянин провел личный прием граждан в администрации президента РФ

Московских таксистов обяжут проходить аттестацию на знание расположения объектов в столице

9 июня Агентство городских новостей "Москва" на площадке ситуационного центра правительства Москвы провела пресс-конференцию председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, посвященную итогам работы Мосгордумы в весеннюю сессию 2023 года.

Какие главные итоги работы Мосгордумы в весеннюю сессию в этом году? Какие приняты новые законы? Как Москва справляется с новыми вызовами в условиях беспрецедентного международного санкционного давления на Россию? Как столица готовится к очередным выборам мэра Москвы? Об этом и многом другом рассказал Алексей Шапошников.
городполитикавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика