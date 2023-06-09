Пресс-конференция, посвященная итогам работы весенней сессии Мосгордумы прошла в столице

9 июня Агентство городских новостей "Москва" на площадке ситуационного центра правительства Москвы провела пресс-конференцию председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, посвященную итогам работы Мосгордумы в весеннюю сессию 2023 года.

Какие главные итоги работы Мосгордумы в весеннюю сессию в этом году? Какие приняты новые законы? Как Москва справляется с новыми вызовами в условиях беспрецедентного международного санкционного давления на Россию? Как столица готовится к очередным выборам мэра Москвы? Об этом и многом другом рассказал Алексей Шапошников.