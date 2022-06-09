В Москве открылся фестиваль "Времена и Эпохи". Там можно научиться плести кольчугу и стрелять из мушкета.

Гостей также ждут мастер-классы, иммерсивные спектакли, концертные программы и спортивные развлечения разных исторических периодов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

