Вечером 9 июня дорожный трафик в Москве достиг 8 баллов. По данным Центра организации дорожного движения, его интенсивность скоро дорастет до 9 баллов.

Основные заторы возникли на Рижской эстакаде и на шоссе Энтузиастов в районе развязки с Третьим транспортным кольцом. Подробности – в эфире канала Москва 24.