Картины тысячелетней истории оживут на фестивале "Времена и эпохи"

В Москве открывается фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". В этом году он посвящен победам России. Мероприятия продлятся до 13 июня.

В фестивале примут участие более тысячи реконструкторов. На 61 площадке по всему городу будут представлены самые яркие победы и достижения, которыми гордится Россия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.