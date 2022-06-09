На Северном речном вокзале открылась летняя зона отдыха

На набережной Северного речного вокзала открылась летняя зона отдыха.

На пляже предусмотрены лежаки с зонтиками, раздевалки, душевые и уборные, медкабинет, фитобар и летняя кухня. Зона отдыха работает с 10:00 до 22:00 ежедневно. Вход для детей до 6 лет бесплатный. Подробнее о ценах и обстановке на столичных пляжах – в сюжете телеканала Москва 24.