В Москве стартовал фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи"

В Москве открывается фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". В этом году он посвящен победам России. Мероприятие продлится до 13 июня. Основные мероприятия пройдут в парках и на бульварах .

Какие локации стоит посетить в Москве в праздники? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.