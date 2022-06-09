Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале

В столицу пришла жаркая погода. В городе открываются летние зоны отдыха. Вариантов для посещений много. Одна из таких точек начинает работать на набережной Северного речного вокзала.

Посетителям доступны бассейны, шезлонги, пляжные диваны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.